Николаевские спасатели стали призерами турнира «Ни шагу назад!» – они со штангой на плечах спустились по лестнице на БАМе

Николаевские спасатели Анна Горжиевская и Денис Тиханков завоевали призовые места на соревнованиях «Ни шагу назад!».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, пишет «НикСпорт».

Турнир прошел 24 августа на Флотском бульваре. Горжиевская работает специалистом отдела технической защиты информации центра обеспечения деятельности, а Тиханков – начальником караула 19-й государственной пожарно-спасательной части.

На соревновании собрались сильнейшие спортсмены Николаевщины, чтобы завоевать звание лучших в пауэрлифтинге. Задача состояла в спуске со штангой с лестницы за короткий промежуток времени.

Горжиевская заняла второе место среди девушек с весом штанги 50 килограммов. Денис Тиханков, в свою очередь, получил первенство среди мужчин в тяжелой категории с весом штанги 120 килограммов. Призерам вручили подарки и сертификаты.