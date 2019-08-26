Я выйду в ринг против одного из лучших бойцов в мире, - николаевец Деревянченко о поединке за чемпионский пояс

Украинский боксер-средневес, николаевец Сергей Деревянченко понимает, что ему предстоит пройти через сложное испытание в бою с Геннадием Головкиным.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Бой за титул IBF в среднем весе состоится 5 октября в Нью-Йорке. Казахстанский боксер Головкин старше Деревянченко на 3,5 года и за свою карьеру успел побывать чемпионом мира по версиям пяти организаций. Он выиграл 39 боев из 41 и 35 побед добыл нокаутом. На счету Деревянченко 13 боев – 12 побед и 1 поражение.

- Я хорошо понимаю, с кем мне придется выйти в ринг. Головкин – бывший чемпион мира в среднем весе, один из лучших бойцов в мире, однако его время подходит к концу. И я хочу стать тем, кто завершит его эпоху. Все говорят, что Головкин стар. Но я пока этого не вижу, ведь он побеждает молодых бойцов и делает это уверенно. Поэтому я не могу рассчитывать на то, что Геннадий постареет. Я готовлюсь к тому, что сойдусь в ринге с лучшей версией Головкина. Если я его нокаутирую, то не будет никаких вопросов. Я попытаюсь это сделать, – заявил Сергей Деревянченко.