Украинка Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо – несмотря на давление болельщиков, она победила японку в Токио

Украинская дзюдоистка, 18-летняя Дарья Белодед стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо в весовой категории до 48 килограммов.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины, передает «НикСпорт».

Белодед в финале, как и год назад, противостояла японка Фуна Тонако. Но на этот раз украинка выступала в Японии, на родине дзюдо, на арене «Ниппон Будокан» в Токио, которая была домашней для её соперницы.

«Второй год подряд в финале мирового первенства в весовой категории до 48 кг японка Фуна Тонако ничего не смогла поделать против феноменальной представительницы Украины. 18-летняя дзюдоистка из Киева заработала вазари на третьей минуте схватки и дальше устояла под отчаянным давлением соперницы и трибун «Ниппон Будокан», - сообщили в олимпийском комитете.

Фото – «Трибуна»

Отметим, что Белодед тренируют её родители – Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед.