Ольге Харлан вручили награду за звание лучшей спортсменки Украины по итогам июля

В пятницу, 30 августа, в Олимпийском доме наградили николаевскую саблистку Ольгу Харлан как лучшую спортсменку июля. Для нее эта награда стала 11-й в личной коллекции.

Об этом сообщает «NikSport».

Награду ей вручил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

В июле высокое признание Национального олимпийского комитета получила саблистка Ольга Харлан. На мировом первенстве в венгерском Будапеште она стала уже шестикратной чемпионкой мира.

– Это был тяжёлый сезон для меня, для всей команды. Самое трудное – снова подниматься, когда ты упал. Сергей Назарович как-то сказал: «Ты не проиграл, пока у тебя есть еще одна попытка». В финальном поединке с Софьей Великой получилось именно так: последняя попытка, решающий удар стал победным. Спасибо всем, спасибо, Сергей Назарович, за эту мотивацию, что вы всегда рядом, приветствуете первым. Действительно, эта поддержка всегда чувствуется, – сказала Харлан.

В июне же лучшим спортсменом стал Олег Верняев. На II Европейских играх в Минске ему удалось записать в свой актив аж три награды. Он выиграл золото в упражнениях на брусьях и две серебряные медали в многоборье и упражнениях на коне.

Свои награды лучших тренеров месяца за подготовку чемпионов от НОК получили и их наставники – Геннадий Сартинский (тренер Олега Верняева) и Юрий Марченко (тренер Ольги Харлан).