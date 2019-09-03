Юный николаевский каратист в составе сборной Украины привез четыре медали с чемпионата мира

Николаевец, многократный чемпион Украины по каратэ Артур Рымбалович на чемпионате мира по каратэ JKS, который прошел 24-25 августа в городе Дублин (Ирландия), привез четыре медали.

Об этом сообщает николаевский клуб по карате JKS «Нике-До» на странице в Facebook, передает «NikSport».

Спортсмены из 31 страны отстаивали право стать чемпионами мира в разных возрастных категориях по пяти видам программ. В состав сборной Украины вошел спортсмен из Корабельного района города Николаева, многократный чемпиона Украины по каратэ - Артур Рымбалович.

Сборная Украины в количестве 4 тренеров и 34 спортсменов привезла с этого чемпионата 25 медалей из которых 5 золотых, 13 серебренных и 7 бронзовых.

Артур Рымбалович выступал первым из команды Украины с 8-30 утра до позднего вечера в четырёх программах: котен ката до 12 лет, личное ката 12-13 лет, личное кумитэ 12-13 лет, командное кумитэ 11-13 лет.

Первую золотую медаль для команды и страны Артур завоевал в разделе ката мастеров. После чего в последующих разделах были серебренная медаль и две бронзовые медали. В категориях ката и кумитэ было по 31 спортсмену и для победы и получения медали необходимо выиграть 4-5 поединков.

По итогам соревнований Украина завоевала 6 место из 31 страны.

Подготовил, поддерживал и помогал на чемпионате заслуженный тренер Украины по каратэ - Александр Рымбалович и сестра Артура мастер спорта международного класса по каратэ Александра Еланская двукратная серебренная призёрша этого чемпионата по взрослым.

Тренируется Артур Рымбалович в клубе «Нике-до» у своих родителей Александра и Любовь Рымбалович.

Напомним, как в сербском городе Нови-Сад прошел чемпионат мира среди кадетов по самбо, на котором победил спортсмен из Николаева Сергей Неботов. Он одержал победу над российским спортсменом.