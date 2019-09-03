Мэр Сенкевич обещает «уничтожить» фирму, которая получила деньги за невыполненный ремонт спортплощадки, если она не доделает работы

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что если фирма «Ника-Дорбуд», которая получила от КП Управление капитального строительство 149 тысяч гривен за невыполненный ремонт баскетбольной площадки в гимназии №4, не выполнит все работы, то он ее уничтожит.

Об этом он рассказал во вторник, 3 сентября, в ходе пресс-конференции в Николаевском городском совете, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в Николаеве директора фирмы отдали под суд за растрату ₴149 тысяч, выделенных на ремонт баскетбольной площадки в гимназии.

— У нас есть проблема с кое-какими подрядчиками, к сожалению, мы не можем делать никакие «черные списки», потому что Антимонопольное законодательство запрещает это делать. Но в любом случае, объекты, которые можно отдавать представителям компаний, которые хорошо делают все проекты, и в рамках выделенных средств, мы будем стараться давать дотендерную процедуру, чтобы у них и дальше была мотивация это делать. А плохих подрядчиков, которые получали работу, но не использовали деньги или взяли предоплату и исчезли, с которыми мы судимся сейчас, из-за которых КП УКС было заблокировано счета очень длительное время, мы с такими людьми будем стараться избегать работы, перерабатывать тендера и не запускать их, - рассказал Александр Сенкевич.

В частности, мэр пообещал уничтожить фирму «Ника-Дорбуд», которой УКС заплатил 149 тысяч гривен за ремонт баскетбольной площадки в гимназии №4 на Намыве, который так и не выполнил.

— Я помню предприятие «Ника-Дорбуд», которое взяло объект. У нас было с ними общение, я сказал представителям компании, что или мы их уничтожим, или они должны закончить работы. Они сказали, что в ближайшее время начнут снова работу. Это гимназия №4, школа 16, 53. Было 3 площадки, - подытожил Александр Сенкевич.

Согласно информации в системе электронных публичных закупок «ProZorro», УКС для выполнения этих работ заключил договор с ООО «Ника-Дорбут» 22 ноября 2018 года. Общая стоимость – 711 тысяч 112,76 гривен. На момент подписания договора директором этой фирмы был Дятлов Игорь Алексеевич, владелец - Ткаченко Тарас Григорович.

Напомним, как секретарь горсовета Николаева Татьяна Казакова возмутилась, что в школе №3 за четыре года не доделали стадион, а мэр Александр Сенкевич заявил, что еще нужно 4,5 миллиона гривен.