МБК «Николаев» поехал на тренировочный сбор в Литву и просматривает легионера

МБК «Николаев» 12 сентября отправился на тренировочный сбор в Литву.

Об этом сообщается на Facebook-странице клуба, пишет «НикСпорт».

«Сегодня мы отправились на сбор в Литву, где нас ждет череда контрольных поединков. К нам на трай-аут уже присоединился и первый легионер», - сообщили в клубе.

Потенциальным новичком команды стал американец Джаданте Фрай. Он винг, способный закрыть позицию 2-3 номера на площадке, провел четыре сезона в университете Nicholls State. В последнем сезоне, за без малого 34 минуты, проводимых на площадке, Фрай набирал в среднем 14,7 очков и 6 подборов. Сезон 2018-19 Фрай провел в Испании, где в четвертом дивизионе набирал 17 очков и 4,5 подбора за 30 минут.

Отметим, что Фраю 25 лет, его рост 193 сантиметра и вес 93 килограмма. Отличается скоростью и атлетизмом – высоко выпрыгивает и подбирает мяч, без проблем забивает сверху. Постоянно лезет на кольцо, но есть и дальний бросок. Под вопросом его умение вписаться в командную игру и не перетягивать на себя одеяло в атаке. В 2017 году выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но его не выбрали.