МБК «Николаев» на сборах на равных сыграл с литовским «Шауляем», но уступил в конце матча

МБК «Николаев» 13 сентября на сборах в Литве проиграл местному клубу «Шауляй».

Об этом сообщили в пресс-службе клуба, передает «НикСпорт».

«Шауляй» - МБК «Николаев» - 96:88 (20:32, 24:25, 24:21, 28:10) Ш: Саулюс 26, Густус 20, Урбонас 13, Харди 12, Райт 10. МБК: Луценко 17+6 передач, Адедиран 16, Онуфриев 15, Давыдюк 9, Фрай 7, Юрченко 6, Хохоник 5+6 передач, Зотов 5+6 передач, Приймак 5, Мещеряков 3, Липко.

Отметим, что по результатам прошлого сезона «Шауляй» в достаточно непростом чемпионате Литвы занял последнее место среди 10 команд.

«Три четверти против «Шауляя» игра шла под нашим контролем, но в заключительной десятиминутке сказалась усталость от переезда, и рывок соперников позволил им праздновать успех», - сообщили в клубе.

У николаевцев больше всего времени провели на площадке новичок Луценко и ветеран Онуфриев (около 30 минут). Также Луценко забросил 5 трехочковых, а Онуфриев – три. Находящийся на испытательном сроке американский легионер Фрай за 19 минут забросил 7 очков и добавил к ним 3 подбора и 2 передачи.