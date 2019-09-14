На Стрелке стартовал открытый кубок Николаева по пляжному волейболу памяти Владимира Чайки

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В Николаеве 14 сентября на Стрелке в Соляных стартовал двухдневный открытый кубок города по пляжному волейболу памяти экс-мэра Владимира Чайки.

Об этом сообщает «НикСпорт».

В турнире участвуют 16 мужских и 16 женских команд. Призовой фонд соревнований - 20 тысяч гривен, который разделят между собой финалисты и полуфиналисты.

Инициатором соревнований выступил сын бывшего мэра Владислав Чайка. В приветственной речи он поздравил всех с началом турнира и сказал:

- Нельзя не любить такой красивый и динамичный вид спорта, как пляжный волейбол. Я всегда буду его поддерживать. Участникам соревнований желаю честной борьбы и чтобы все прошло без травм.

Затем выступили с групповой и сольной программой с нунчаками юные воспитанницы ДЮСШ-5, чемпионки мира по кикбоксингу среди кадетов в категории "Music forms" (тренер Ирина Бондаренко).

В первый игровой день планируется проведение 1/8 и 1/4 финала. Полуфиналы и финал состоятся в воскресенье, 15 сентября с 9.00.

Вадим Богданов

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