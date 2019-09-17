МБК «Николаев» на сборах проиграл литовцам и выиграл у россиян

На сборах в Литве МБК «Николаев» 14-15 сентября обыграл российскую команду «Руна», но проиграл литовскому клубу «Пено Жвайгждес».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Пено Жвайгждес» – МБК «Николаев» – 80:65 (20:13, 22:25, 21:12, 17:15) П: Шикшниус 21, Джилон 15, Павлов 10. МБК: Луценко 14, Фрай 12, Приймак 9, Хохоник 8, Адедиран 8, Юрченко 5, Мещеряков 4, Зотов 3+8 передач, Онуфриев 2, Давыдюк, Бобров, Липко.

В прошлом сезоне «Пено» занял пятое место в чемпионате Литвы. В МБК сообщили, что их соперник уже завершает предсезонную подготовку, а потому в матче был более сыгранным.

«Руна» (Москва) - МБК «Николаев» - 74:86 (12:19, 31:16, 14:31, 17:20) Р: Спруелл 31, Поляков 11. МБК: Луценко 22, Зотов 17+8 передач, Адедиран 12, Приймак 11, Юрченко 9, Хохоник 7, Онуфриев 3, Мещеряков 3, Давыдюк 2, Бобров.

На этот раз в соперниках была команда первой российской Суперлиги (второй уровень баскетбольной пирамиды, вслед за лигой ВТБ). Несмотря на неудачную вторую четверть, николаевцы одержали уверенную победу. Участия в игре не принимал ДжеДанте Фрай, который «не убедил тренерский состав в своем мастерстве» и уже покинул расположение команды.