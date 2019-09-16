Итальянский таксист не узнал пилота «Ferrari», который выиграл «домашнюю» гонку Формулы 1

В Италии местный таксист не узнал в своем пассажире пилота Формулы-1 – Шарля Леклера из «Ferrari», который выиграл гонку в итальянской Монце.
Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на сайт «F1news».
Молодой гонщик «Ferrari» был приглашён на государственный информационный телеканал TG1 и рассказал о радостных переживаниях, которые испытал после триумфа в Монце.
- Я уже осуществил три мечты: я выступаю в Формуле 1, я – гонщик «Ferrari» и уже выиграл два Гран При, причём один из них в Монце, – поделился Шарль. – Безусловно, теперь мне хочется стать чемпионом мира.
- В прошлое воскресенье я уезжал с автодрома на такси, но когда садился в машину, водитель меня не узнал. Он спросил, видел ли я Гран При. Я сказал, что видел, и что гонка прошла отлично. «А этот молодой парень действительно силён!» – сказал он, и мне было приятно. В конце поездки я всё-таки представился, и это было очень весело! – рассказал Леклер.