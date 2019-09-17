Николаевец Юрченко забил гол «Шахтеру» и «выкурил сигарету» возле антитабачной рекламы

Николаевский полузащитник «Зари» Владлен Юрченко 14 сентября открыл счет в матче против «Шахтера» (3:4 в пользу горняков) и оригинально отпраздновал гол.

Видео опубликовал телеканал «Футбол», сообщает «НикСпорт».

На 10-й минуте Юрченко замкнул передачу с фланга и побежал праздновать гол. Возле рекламного табло с надписью «допоможе кинути палити» он сделал вид, что выкурил сигарету и выбросил окурок.

Ранее Юрченко играл за «Шахтер» и в 2014 году перешел оттуда в «Байер». Как пишет «Трибуна», генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин ранее говорил, что знал, что от Юрченко «толку не будет». Впрочем, полузащитник ответил на эти слова голом в ворота «Шахтера».