Николаевский кадет выступит на чемпионате мира по каратэ в Чили

Юный николаевский каратист Виктор Шевченко победил в категории кадеты на турнире «Budapest Open» в Венгрии.

Об этом сообщили в Николаевской федерации каратэ, передает «НикСпорт».

Воспитанник клуба «Фортис» по итогам турнира вошел в состав молодежной сборной Украины и выступит на чемпионате мира, который пройдет в Сантьяго (Чили) 23-27 октября.