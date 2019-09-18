Николаевский кадет выступит на чемпионате мира по каратэ в Чили

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Юный николаевский каратист Виктор Шевченко победил в категории кадеты на турнире «Budapest Open» в Венгрии.

Об этом сообщили в Николаевской федерации каратэ, передает «НикСпорт».

Воспитанник клуба «Фортис» по итогам турнира вошел в состав молодежной сборной Украины и выступит на чемпионате мира, который пройдет в Сантьяго (Чили) 23-27 октября.

«Поздравляем нашего каратиста, тренера и клуб с очередным отбором в национальную сборную. Желаем достойного выступления на чемпионате», - сообщили в федерации.

Вадим Богданов

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