Николаевский кадет выступит на чемпионате мира по каратэ в Чили

Юный николаевский каратист Виктор Шевченко победил в категории кадеты на турнире «Budapest Open» в Венгрии.
Об этом сообщили в Николаевской федерации каратэ, передает «НикСпорт».
Воспитанник клуба «Фортис» по итогам турнира вошел в состав молодежной сборной Украины и выступит на чемпионате мира, который пройдет в Сантьяго (Чили) 23-27 октября.
«Поздравляем нашего каратиста, тренера и клуб с очередным отбором в национальную сборную. Желаем достойного выступления на чемпионате», - сообщили в федерации.