Николаевская спортсменка завоевала «серебро» международного турнира по бодибилдингу

20-22 сентября в испанской Барселоне состоялся международный турнир по бодибилдингу «Арнольд Классик Европа», в котором приняла участие николаевская спортсменка Александра Тарасова в составе украинской сборной.
Об этом сообщается на странице Федерации бодибилдинга Украины в Facebook, передаёт NikSport.
Атлеты ФББУ завоевали на соревнованиях любителей двадцать медалей, девять из которых золотые.
Николаевская спортсменка Александра Тарасова (тренер Наталья Дичковская) получила самую главную награду в своей карьере - «серебро» международного турнира «Арнольд Классик Европа» в категории «женщины фитнес до 163 сантиметров».
Ранее сообщалось, что николаевский портовик завоевал золото на одном из самых престижных турниров мира по бодибилдингу.