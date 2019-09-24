Николаевские гонщики – «бронзовые» призеры чемпионата Украины по мини-ралли

Экипаж Евгения и Татьяны Гриневич/ Фото: Денис Сисин 21-22 сентября в Харьковской области состоялся финальный пятый этап Чемпионата Украины по мини-ралли Кубок Лиманов.

Об этом сообщает NikSport.

Николаевский семейный экипаж Евгения и Татьяны Гриневич, не смотря на поломку, на трех цилиндрах сумел заехать в тройку призеров. Третье место на этапе в Дергачах гарантировало «бронзу» всего чемпионата.

«Никто уже не верил, что ситуацию можно как то спасти! На трех цилиндра ехать два допа, это жесть и не знать доедет мотор или нет. 6СУ мы ехали первая, вторая передача и я так думаю, что если бы по полю ехал трактор, он на 100% был бы быстрее, но, цель была одна, это дотянуть до КВ и уложиться в отведённое время на доп. Программа минимум на сезон 2019 выполнена. Спасибо команда, без вас ничего не получилось бы»,- отметил Евгений Гриневич на своей Facebook-странице.