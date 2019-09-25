Николаевские нацгвардейцы выиграли дивизион «Юг» в футбольной Лиге участников АТО

Николаевские нацгвардейцы заняли первое место в дивизионе «Юг» в чемпионате Украины по футболу среди команд Лиги участников АТО.

Об этом сообщили в николаевской воинской части Нацгвардии №3039, передает «НикСпорт».

На стадионе «Черноморец» в Одессе состоялось награждение победителей 5-го сезона Лиги участников АТО. Команда воинской части №3039 «Виктория» заняла первое место в своем дивизионе, в котором играло 9 команд.

В финале сезона николаевцы сыграют в плей-офф за Кубок героев АТО, им будут противостоять команды из пяти других региональных дивизионов.