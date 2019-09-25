УЕФА утвердил новый еврокубок «Лига конференций» и ввел систему VAR в плей-офф Лиги Европы

На заседании исполкома УЕФА было официально объявлено о создании третьего еврокубка, который будет называться Лига конференций.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В новом турнире, розыгрыш которого начнется в 2021 году, будут проводиться матчи по четвергам в 19:45 и 22:00 по Киеву.

По информации ряда СМИ, в Лиге конференций будет выступать 32 команды, которые не попали в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Сначала пройдет групповой этап (восемь групп по четыре команды), затем плей-офф.

Ожидается, что перед 1/8 финала будет проходить дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах и третьи места в группах Лиги Европы.

Победитель нового турнира получит прямую путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Кроме того, на заседании было принято решение использовать VAR в плей-офф Лиги Европы уже с нынешнего сезона.

Напомним, во Франции по подозрению в коррупции арестовали экс-президента УЕФА Платини.