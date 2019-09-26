МБК «Николаев» пополнил состав американским защитником

К составу МБК «Николаев» 25 сентября присоединился американский легионер, защитник Давелл Робби (23 года, рост 193 см, вес 91 кг).

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины, передает «НикСпорт».

Защитник ранее играл в NCAA, представляя университет Сент-Луиса, и в чемпионате Чехии за клуб «Брно».

«Взрослый баскетбольный путь новичок николаевцев начал в 2014 году за команду «Сент-Луис Биликенз» в высшем студенческом дивизионе США, где в сезоне 2016/17 был лидером команды по набранным очкам и передачам. Перед переходом в европейский клуб, в последнем сезоне Давелл набирал в среднем по 12 очков, делал 2,8 подбора, 2 передачи и 1 перехват».

«Прошлый год Давелл Робби провел в чемпионате Чехии, представляя «Брно». В среднем за сезон за 29 минут игрового времени Робби набирал по 12 очков, 5 подборов, 2,9 передачи и 1,3 перехвата», - сообщили в федерации.

Новичка в Николаеве поздравил президент баскетбольного клуба Андрей Черепанов.

- Мы надеемся, что акклиматизационный период не будет долгим. Надеюсь, что Робби будет очень полезным николаевской команде и понравится болельщикам, - отметил Черепанов.

Напомним, что ранее николаевцы взяли на просмотр другого американца, но отказались от его услуг после двух тренировочных матчей.