Президентом МБК «Николаев» будет Черепанов, Бескова уволят, - глава Федерации баскетбола Украины

Михаил Бродский Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский 24 сентября подтвердил, что МБК «Николаев» сыграет в Суперлиге.

Об этом сообщает «НикСпорт».

- «Николаев» стартует в Суперлиге Пари-Матч. Президентом клуба будет Андрей Черепанов. Алексея Бескова, насколько я понимаю, сегодня уволят по результатам аудита. Менеджмент продолжает бороться за клуб, но я этого не понимаю – решение уже принято.

- Черепанов имеет средства, его уважают и понимают спонсоры. Он давно хотел вернуться в клуб. Да, случилось несчастье, умер бывший президент клуба Николай Бобров, он поддержал команду в трудный момент, подставил плечо и теперь этим хочет заняться Черепанов. Во время заседания исполкома ФБУ я сделал резкое заявление, чтобы прекратить эти ненужные схемы со стороны менеджмента, - сказал Бродский.

- Вы видели на Кубке Прометея в Каменском, что команда у «Николаева» конкурентная, а Виталий Черний прекрасный тренер. Два-три легионера и николаевцы будут еще более конкурентные. Арену там ремонтируют, город поддерживает, спонсоры есть, у клуба есть бюджет. Просто пора прекратить эти споры, - считает функционер.

Напомним, что ранее президентом МБК «Николаев» избрали Андрея Черепанова. Менеджмент клуба во главе с Алексеем Бесковым не признал эти выборы, и в МБК установилось двоевластие. Из-за этого и из-за невыплаченного взноса президент ФБУ пригрозил снять команду с чемпионата Украины.