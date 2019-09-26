Николаевские бейсболисты заложили «капсулу времени» – они надеются получить место для игрового поля

В Николаеве 22 сентября на детской бейсбольной площадке в КДЮСШ «Коммунаровец» заложили «капсулу времени».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на тренера по бейсболу Романа Синкевича.

Как известно, в бейсболе одна из четырех баз называется домом и имеет соответствующую форму – если участник наступает на нее, он получает очко. Именно под такой базой и была заложена «капсула». Она содержит в себе описание мечты всех поколений николаевского бейсбола, которому в этом году исполнилось 25 лет. Так, в КДЮСШ мечтают о том, чтобы городская власть выделила землю для новой бейсбольной площадки.

- Мечта одна. Мы верим, что этот дом, привезенный специально из США, будет откопан и перенесен на стационарную бейсбольную площадку в Николаеве, которую мы не можем построить 25 лет. То есть у нас есть надежда, что нам таки городской совет предоставит участок земли для настоящей бейсбольной площадки и чем раньше это сбудется, тем раньше этот дом откопают для переноса туда, и мы все увидим, что обещания были последние 25 лет, а сейчас уже новая страна с новым обществом, которое готово на все, чтобы построить условия для роста здоровой и сильной нации, – рассказал тренер.

Послание планируют открыть через 25 лет. Но если строительство площадки начнется раньше, то капсула будет вскрыта одновременно с этим.