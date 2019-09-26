МФК «Николаев» в Кубке Украины обыграл «Черноморец» – все решил крутой гол в конце матча

В среду, 25 сентября, на стадионе в парке Победы в рамках 1/16 финала Кубка Украины МФК «Николаев» принимал одесский «Черноморец».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МФК «Николаев» - ФК «Черноморец»(Одесса) - 1:0 Гол: Панасенко (78). МФК: Старченко, Сартина (Попов, 54), Кушниренко, Семенов, Слинкин (Горват, 34), Витенчук, Рогозинский, Семенина, Панасенко, Кравченко, Берко (Бугай, 65). Черноморец: Безотосный, Норенков, Остапенко, Войтиховский, Велев (Голиков, 82), Хамелюк, Долгов, Семенив, Коваль (Павлов, 72), Штогрин (Коваленко, 59), Прилепа. Предупреждения: Панасенко (66), Бугай (75), Семенина (90+4) — Велев (21), Прилепа (35), Семенив (58), Войтиховский (85), Павлов (87), Коваленко (89). Удаление: Павлов (87).

4 сентября в Николаеве в 7 туре Первой лиги команды уже встречались и сыграли 0:0. Кубковый матч не сильно отличался от предыдущего. Хозяева так же владели инициативой, наседали на ворота соперника, но не было завершающего удара. Оборона «Черноморца» действовала слаженно и трещин не давала. На 44-й минуте нападающий одесситов убежал от защитников, вышел один на один с голкипером, но переиграть Старченко не сумел.

Во втором тайме наставник николаевцев Сергей Шищенко произвел несколько замен и давление на ворота соперников еще усилилось, стали возникать острые моменты. На 78-й минуте новичок команды Панасенко взял на себя инициативу, обыграл перед штрафной двух защитников и с отскоком от газона отправил мяч в правый от вратаря угол – 1:0.

«Черноморец» всеми силами пошел отыгрываться, но счет на табло до конца матча так и не изменился. Заслуженная победа «корабелов» и МФК «Николаев» ожидает соперника по 1/8 финала.