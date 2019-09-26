Губернатор Николаевщины проводит встречу с депутатами – её в последний момент сделали открытой для прессы ОНЛАЙН

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник 26 сентября в сессионном зале областного совета проводит встречу с представителями местного самоуправления, депутатами, главами РГА и нардепами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что эта встреча должна была быть закрытой для СМИ.

Но буквально за 15 минут до начала встречи пресс-служба Николаевской ОГА сообщила, что мероприятие будет открытым. Его анонсировали как встречу с представителями местного самоуправления.

Ранее сегодня в зале Областного дворца культуры прошла закрытая встреча главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника со всеми сотрудниками ОГА. В ходе встречи Стадник рассказал о том, в каком формате будет идти работа, какая у него зарплата и планы на ближайшее будущее.