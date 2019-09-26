В николаевской гимназии открыли мемориальную доску воину, погибшему на Донбассе

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 398 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(238)   

В Николаевской гимназии №4 26 сентября открыли мемориальную доску в честь бывшего воспитанника учреждения Евгения Нетесова, погибшего в зоне проведения АТО.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

На школьном дворе собрались ученики, педагоги, родные и знакомые бойца. Директор гимназии Татьяна Тубальцева вспоминает, что парень всегда был вежливым, общительным и дружелюбным.

Когда началась мобилизация, он, не колеблясь, встал на защиту государства. Независимость и территориальную целостность Украины защищал в составе 54-й отдельной механизированной бригады. Сержант, командир боевой машины Вооруженных Сил Украины Евгений Нетесов погиб в 2016 году при выполнении боевых задач в зоне проведения АТО возле села Семигорье Бахмутского района Донецкой области. Память бойца почтили минутой молчания.

Вскоре в Николаеве откроют еще 7 мемориальных досок в честь воинов, погибших во время проведения АТО.

Напомним, что ранее в Николаеве установили мемориальную доску народному артисту Василию Бурдыку.

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийспорт