На кону боя николаевца Деревянченко с Головкиным будет сразу два чемпионских титула

В Нью-Йорке 5 октября состоится бой между николаевцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным, на кону которого будут стоять сразу два титула чемпиона мира.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «УНИАН».

Изначально боксеры должны были биться только за титул чемпиона IBF в среднем весе, которым ранее владел Сауль Альварес. Теперь стало известно, что Международная боксерская организация (IBO) поставила на кон свой пояс, который также является вакантным.

Поединок пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и станет главным событием вечера. Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.