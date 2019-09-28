Нардеп от «Слуги народа» поедет представлять Украину на чемпионате мира по легкой атлетике

В пятницу, 27 сентября, в Катаре стартовал чемпионат мира по легкой атлетике. В составе сборной отправилась и народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Ольга Саладуха.

Об этом сообщает «NikSport»

Всего представлять Украину отправились 16 мужчин и 27 женщин, среди которых есть и депутат Верховной Рады.

Так, 36-летний нардеп от «Слуги народа» Ольга Саладуха отправилась в Катар защищать честь Украины. Несмотря на политическую карьеру, девушка не собирается бросать спорт. Для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио Саладухиной нужно показать олимпийский норматив в 14,32 метра.

Ольга Саладуха – чемпионка мира 2011 года, трехкратная чемпионка Европы и бронзовая призерка Олимпийских игр в тройном прыжке. Она замужем за велогонщиком Денисом Костюком и воспитывает дочь Диану.

Напомним, ранее нардеп от «Слуги народа» Беленюк победил на чемпионате мира по греко-римской борьбе.