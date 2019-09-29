Николаевский боксер Деревянченко завершил подготовку в бою, который пройдет в Нью-Йорке

Серегей Деревянченко Николаевский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) завершил тренировочный лагерь перед боем против казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО).

Об этом сообщает НикСпорт со ссылкой на Новое время.

«Я чувствую себя действительно хорошо. Наши тренировки проходили так, как и планировалось. Тренировочный лагерь подошел к завершению. Я готов к бою. События разворачиваются очень быстро, но я благодарен своей команде, прежде всего своему менеджеру, за организацию этого поединка и предоставленную мне возможность. Мне кажется, в бою с Джейкобсом я доказал, что являюсь топовым средневесом. Теперь мне надо выйти на новый уровень. Это звучит просто, но мне надо много двигаться. Необходимо работать через джеб. Также мне нужно действовать под разными углами», - сказал он.

Бой Головкин – Деревянченко за пояса IBF и IBO в среднем весе пройдет 5 октября на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке.

По информации СМИ, украинец может заработать за поединок с Головкиным 5,5 миллиона долларов.

Напомним, что поединок пройдет на арене «Мэдисон-сквер-гарден» и станет главным событием вечера. Украинец уже во второй раз в карьере проведет чемпионский бой. В 2018 году раздельным решением судей он проиграл Дэниелу Джейкобсу в поединке за титул IBF.