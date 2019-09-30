Вратарь МФК «Николаев» на последней минуте сравнял счет, но судья отменил гол

МФК «Николаев» 29 сентября в 11 туре чемпионата первой лиги принимал дома «Балканы» из Одесской области.

Об этом сообщает «НикСпорт».

МФК «Николаев» - «Балканы» - 1:2 Голы: Бугай (68, пен.) - Антюх (43), Саламаха (85).

В первом тайме гости имели преимущество, но воплотить его смогли только на 43-й минуте. Артюх убежал от защитников «на свидание» со Старченко и не оставил шансов последнему – 0:1.

Во втором тайме «Николаев» отбил несколько атак одесситов и на 67-й минуте с пенальти сравнял счет – 1:1. Казалось, команды разойдутся миром в этом поединке, но на 85-й минуте Саламаха после подачи углового оказался расторопнее всех в штрафной площади и расстрелял голкипера – 1:2.

В компенсированное арбитром время «корабелы» получили право на штрафной. Старченко оставил ворота и побежал спасать команду. И ему удалось забить гол, замкнув прострел с правого фланга. Но линейный был неумолим и зафиксировал положение «вне игры».

Это первое поражение МФК «Николаев» на домашнем стадионе в новом сезоне и «корабелы» занимают 10-е место в турнирной таблице первой лиги с 12 очками в активе.