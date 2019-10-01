В МБК «Николаев» вернулся американский центровой Кервин Бристол

Состав МБК «Николаев» пополнился еще одним легионером – американцем гаитянского происхождения Кервином Бристолом (рост 208 см, вес 102 кг).

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МБК «Николаев».

Бристол в сезоне 2013-2014 уже выступал за николаевский клуб. В том сезоне Кервин был лидером чемпионата по подборам (12,5 за игру), был признан лучшим игроком защиты и лучшим форвардом. После этого Кервин успел поиграть и за рубежом: в России, Польше, Финляндии (где стал чемпионом в 2017 году в составе «Катайи»); и в чемпионате Украины за клубы «БИПА» из Одессы и киевский «Будівельник».

Прошлый сезон он провел за «Лондон Лайонс», где в среднем за 23 минуты набирал 6,5 очков, 7 подборов и 1,7 блок-шота за матч. Кервин 30 сентября прибыл в расположение «корабелов».

«Мы надеемся, что, имея опыт игры в Суперлиге и в Николаеве, Бристол быстро адаптируется и органично войдет в игровые схемы Виталия Черния», - сообщили в клубе.

Напомним, что ранее МБК «Николаев» пополнил состав американским защитником Давеллом Робби.