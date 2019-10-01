Две николаевских спортсменки получили государственные награды за достижения на Всемирной Универсиаде

Юлия Чумаченко и Анна Антикало Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды николаевским спортсменкам Юлии Чумаченко и Анне Антикало, которые проявили себя на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе. Кроме того, отметили и заслуги их тренеров.

Об этом говорится в указе Президента Украины №728/2019, сообщает «НикСпорт».

«За достижение высоких спортивных результатов, проявленные самоотверженность и волю к победе, подъем международного авторитета Украины», - так объясняется награждение спортсменок.

Юлию Чумаченко (воспитанница николаевской школы легкой атлетики, представляет Донецкую область) наградили орденом княгини Ольги III степени. В Неаполе она стала чемпионкой в прыжках в высоту. Тренеру-преподавателю Юлии – Марине Чумаченко присвоили звание заслуженный работник физической культуры и спорта Украины.

Медалями «За труд и доблесть» наградили Анну Антикало, которая в Неаполе стала бронзовой призеркой по дзюдо, и её тренера Владимира Москаленко.