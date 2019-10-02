В Украине стартовал набор кандидатов в антарктическую экспедицию – им обещают зарплату от 25 тысяч гривен

Стартовал конкурс по набору кандидатов в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Для работы в течение года на станции «Академик Вернадский» формируется отряд в составе 6-7 ученых, трех человек инженерно-технического персонала (дизелист-электрик, системный механик, системный администратор связи), врача и повара.

«Каждый желающий имеет уникальную возможность приобщиться к исследованиям в Антарктике, проявить свои творческие способности и таланты», - сообщили в ведомстве.

Конкурсные требования не содержат гендерных ограничений, однако в силу сложных условий работы есть возрастные требования – возраст от 25 до 45 лет. Общие требования к конкурсантам: опыт работы по специальности не менее пяти лет; владение английским или испанским языком; отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к работе в экстремальных условиях Антарктики; способность работать в условиях депривации (сокращение возможности удовлетворять основные потребности – ПН), неконфликтность и коммуникабельность; отсутствие вредных привычек. Зарплату полярникам обещают от 25 тысяч гривен в месяц.

Конкурс будет проходить в три этапа: прием документов, собеседование, психологическое тестирование, утверждение кандидатур будущих зимовщиков и их дублеров. Кандидаты, успешно прошедшие медицинскую комиссию, зачисляются в состав экспедиции и проходят пятидневные учебно-тренировочные сборы и тренинги.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что фирма из Николаева организует для ученых экспедицию в Антарктиду за 31,5 миллион гривен.