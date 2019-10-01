На Николаевщине прошли соревнования охотничьих спаниелей

В воскресенье, 29 сентября, состоялись межрегиональные соревнования охотничьих спаниелей на «Кубок сезона» по полевой дичи в угодьях Николаевского района.

Об этом сообщает НикСпорт со ссылкой на Facebook Регионального клуба породы «Русский охотничий спаниель».

В соревнованиях приняли участие члены Клуба из Киева, Кривого Рога, Одессы, Балты, Вознесенска и Николаева. На мероприятии были представлены как опытные охотничьи собаки, так и молодые спаниели, для владельцев которых эксперты-кинологи провели мастер-класс.

По завершению регистрации состоялась традиционная жеребьевка, по результатам которой определили порядок выступления четвероногих питомцев.

Ожидание своей очереди участники коротали в душевной, почти семейной атмосфере, у мангала, с традиционными охотничьими байками и под звуки затвора фотоаппарата Олега Максименко.

В ходе соревнований почти все собаки нашли заветную птицу и показали себя добычливыми охотниками, продемонстрировав достойную диплома работу.

По завершению работы в поле организаторы подвели итоги соревнований, вручили дипломы и медали, а победитель прошлого Кубка Денис Пащенко (спаниель Цеза) торжественно передал заветный приз – переходящий кубок – Максиму Гусару (спаниель Кора), который занял первое место с дипломом I степени.

На втором месте с дипломом II степени Анатолий Лымарь со спаниелем Пегги, на третьем – Денис Пащенко с еще одним своим питомцем Флори.

Все участники мероприятия получили подарочные сертификаты от члена Клуба Дмитрия Гончарова и интернет-магазина «Вутка», а тройка победителей – ценные призы от Виталия Иванера и магазина «Duckhunt».

Получив массу положительных эмоций и пополнив багаж знаний, участники распрощались до новых встреч.