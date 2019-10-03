Иранское телевидение закрыло черными квадратами легкоатлеток на соревнованиях: было видно части тела

В Иране во время трансляции соревнований по легкой атлетике закрывают все оголенные части тела спортсменок, оставляя только головы.

Об этом пишет НикСпорт со ссылкой на Isport.

В стране действует запрет на просмотр спортивных соревнований, где атлеты в легкой одежде. Чтобы закрыть руки и ноги спортсменок используют разнообразные черные фигуры, в результате чего картинка выглядит крайне странно.

Televisión iraní: censura en transmisión de atletismo femenino. En algunas partes del mundo es donde deberían darse las verdaderas batallas por la libertad. pic.twitter.com/cGl4HNxjSH — Manuel Adorni (@madorni) 1 октября 2019 г.

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