Иранское телевидение закрыло черными квадратами легкоатлеток на соревнованиях: было видно части тела

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В Иране во время трансляции соревнований по легкой атлетике закрывают все оголенные части тела спортсменок, оставляя только головы.

Об этом пишет НикСпорт со ссылкой на Isport.

В стране действует запрет на просмотр спортивных соревнований, где атлеты в легкой одежде. Чтобы закрыть руки и ноги спортсменок используют разнообразные черные фигуры, в результате чего картинка выглядит крайне странно.

Напомним, как бразильская девушка-арбитр затроллила футболиста – она потянулась за карточкой, а вытащила носовой платокюю

Виолетта Чех

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