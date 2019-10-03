МФК «Николаев» в Кубке Украины сыграет против «Десны» из премьер-лиги

МФК «Николаев» в 1/8 финала Кубка Украины сыграет дома 30 октября против черниговской «Десны».

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».

Напомним, что в предыдущем раунде кубка николаевцы обыграли дома «Черноморец». «Десна» сейчас идет на третьем месте в украинской премьер-лиге, уступая только «Динамо» и «Шахтеру». В недавнем матче черниговцы разгромили в гостях «Мариуполь» 4:0. Остальные пары 1/8 финала Кубка Украины: