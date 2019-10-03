МФК «Николаев» в Кубке Украины сыграет против «Десны» из премьер-лиги

МФК «Николаев» в 1/8 финала Кубка Украины сыграет дома 30 октября против черниговской «Десны».
Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу МФК «Николаев».
Напомним, что в предыдущем раунде кубка николаевцы обыграли дома «Черноморец». «Десна» сейчас идет на третьем месте в украинской премьер-лиге, уступая только «Динамо» и «Шахтеру». В недавнем матче черниговцы разгромили в гостях «Мариуполь» 4:0. Остальные пары 1/8 финала Кубка Украины:
«Динамо» – «Шахтер»
«Александрия – «Заря»
«Минай» – «Львов»
«Олимпик» – «Мариуполь»
«Ворскла» – «Колос»
«Альянс» – «Горняк-Спорт»
«Ингулец» – «Днепр-1»