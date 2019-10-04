Николаевец Деревянченко и казах Головкин провели «дуэль взглядов» перед чемпионским поединком

Николаевский боксер-средневес Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) провел «дуэль взглядов» против казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО).

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Зеркало недели».

Бой Головкин – Деревянченко за пояса IBF и IBO в среднем весе пройдет 5 октября на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке. По информации СМИ, украинец может заработать за поединок с Головкиным 5,5 миллиона долларов.

Для Сергея Деревянченко это будет вторая попытка завладеть поясом IBF. В октябре 2018 года украинец уступил решением судей Дэниелю Джейкобсу.

В своем последнем бою 14 апреля Деревянченко единогласным решением судей одолел немца эквадорского происхождения Джека Кулкая (25-4, 13 КО) и стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии IBF в среднем весе.