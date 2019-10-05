МБК «Николаев» проиграл свой первый матч в новом чемпионате

МБК «Николаев» в первом для команды матче регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги уступил на выезде «Запорожью».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Запорожье» - «Николаев» - 84:73 (31:20, 19:12, 15:25, 19:16) З: Рэндольф (29 + 12 подборов), Шевченко (17 + 5 подборов), Симмонс (15 + 11 подборов), Столлворт (14 + 6 подборов). Н: Луценко (23), Робби Давел (22 + 8 подборов), Приймак (10), Бристол (2+6 подборов), Зотов (7+7 подборов+6 передач), Онуфриев (2), Хохоник (1), Давыдюк, Юрченко (6+7 подборов).

Хозяева площадки обеспечили себе комфортное преимущество к большому перерыву: +18 очков. «Корабелы» отыграли 10 пунктов в третьем игровом периоде, но зацепиться за победу не сумели. Самым результативным игроком матча стал американский легионер «Запорожья» Брендон Рэндольф, на счету которого 29 очков. Сразу два баскетболиста «Николаева» также преодолели отметку в 20 набранных очков: Максим Луценко и Робби Давел.

Следующий матч МБК «Николаев» сыграет в Каменском в ближайшее воскресенье, 6 октября, с дебютантом чемпионата «Прометеем».