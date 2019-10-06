Николаевский боксер Деревянченко достойно бился за чемпионские пояса, но судьи отдали победу его сопернику

В Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden» прошел вечер профессионального бокса. В главном бою казахстанский боксер Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) победил украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и завоевал чемпионские титулы IBF и IBO в среднем весе.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

В первом раунде Головкин отправил украинца в нокдаун. Во втором раунде Сергей получил рассечение над левым глазом. Геннадий одержал победу решением судей (115-112, 115-112, 114-113).

«Старт боя – дежавю с титульным поединком Деревянченко за все тот же пояс IBF против Дэниэла Джейкобса. Тогда украинец получил нокдаун уже в первом раунде. С Головкиным получилось то же самое. Но Сергей выстоял и смог продолжить бой».

«Во втором раунде положение Деревянченко только ухудшилось – он получил рассечение, которое беспокоило его весь бой. Остается только догадываться, как сложился бы бой, если бы Деревянченко не получил рассечение. Но и с ним украинец постоянно создавал проблемы именитому казахстанцу: был активен, много двигался, выбрасывал многоударные комбинации и главное – регулярно попадал», - сообщает блог «Боксерский дайджест».

«Иногда казалось, что Головкин не ожидал такой конкурентный бой. Особенно после удачного начала. Казахстанцу приходилось непросто. В конце практически каждого раунда он тяжело дышал. В концовке оба боксера отвечали ударом на удар. В последнем раунде Деревянченко бросился в атаку, но завершить ее акцентированным попаданием не получилось. Решение судей: близкая, но единогласная победа Головкина. На карточках: 115-112, 115-112, 114-113. Интересно, что далеко не все были согласны с таким решением. Зрители Madison Square Garden освистали интервью Головкина в ринге».

Для украинца это была уже вторая попытка завладеть этим поясом. Впервые украинец оспаривал его в октябре 2018 года и тогда уступил раздельным решением судей Даниэлю Джейкобсу (35-3, 29 КО).