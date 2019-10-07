Николаевская спортсменка завоевала золотую медаль Кубка мира в синхронных прыжках на батуте

6 октября в испанском Вальядолиде завершился заключительный этап Кубка мира 2019 по спортивной гимнастики, где спортсменка из Николаева Светлана Малькова завоевала «золото».

Об этом сообщает «NikSport».

Николаевская батутистка Светлана Малькова завоевала «золото» на Кубке мира в синхронных прыжках в паре с киевлянкой Мариной Кийко. Они заняли первое место с результатом 49,270.

Серебро в данном виде выиграли австралийки Лорен Сэмпсон и Джесика Пикеринг – 47,560. Бронза досталась канадкам Саманте Смит и Рэйчел Си Мин Там – 46,360.

Напомним, как ранее Президент Украины наградил орденами николаевских спортсменок Людмилу Куклиновскую и Светлану Малькову, завоевавших медали на Европейских играх.