МБК «Николаев» в чемпионате Суперлиги проиграл «Прометею»

В Каменском «Прометей» в результативном матче 6 октября победил МБК «Николаев» со счетом 115:86.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».

«Прометей» - «Николаев» - 115:86 (34:32, 29:18, 26:21, 26:15) П: Калпеппер (30 + 12 передач), Конате (20), Антипов (15), Трент (10), Майерс (10 + 7 подборов). Н: Давыдюк (15 + 7 подборов), Бристол (14 + 8 подборов), Дэвелл (12 + 7 передач), Адедиран (12), Приймак (10).

Каменская команда выиграла все четыре четверти, в первой десятиминутке их преимущество над «Николаевом» составило два очка, в дальнейшем новичок Суперлиги побеждал с более солидным перевесом.

Лучшим игроком матча стал Рэнди Калпеппер, оформивший дабл-дабл. «Прометей» одержал вторую победу в двух матчах, благодаря чему команда из Каменского лидирует вместе с «Днепром» в Суперлиге. «Николаев» потерпел второе поражение на старте сезона.

Следующий матч МБК «Николаев» проведет на домашнем паркете 17 октября против «Харьковских соколов».

Главный тренер МБК «Николаев» Виталий Черний так объяснил поражение:

- Сегодня был дикий баскетбол в нашем исполнении. Игра практически без защиты. Большую часть очков игроки соперников набрали с дистанции без особого сопротивления от защитников. Также из-за того, что команда не справилась с быстрым переходом из атаки в защиту, соперники в быстром отрыве набрали 28 очков. Но это ни в коем случае не оправдание, нужно искать причины такой игры и их исправлять. Первая причина – становление команды не быстрый процесс, два легионера, претенденты на игру в основе должны сыграться, наладить взаимодействие с остальными игроками, а игроки с легионерами. Есть время перед следующими матчами исправить все ошибки.