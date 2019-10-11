Клуб единоборств «Спарта» в Корабельном районе приглашает детей заняться вольной борьбой и тайским боксом

Клуб единоборств «СПАРТА» приглашает детей с 4 лет заняться вольной борьбой и тайским боксом!

По мнению успешных бойцов и по опыту таких стран как Соединённые Штаты Америки, Королевство Таиланд, Китай и Грузия, эти два вида спорта являются сегодня самыми эффектными как для личной самообороны, так и для успешной карьеры бойца!

Мы научим ваших детей быть не только физически сильными, но и дисциплинированными, а самое главное – упорными!

Дети нашего клуба регулярно выезжают на все мероприятия, турниры, показательные выступления, чтобы прославлять наш славный город Николаев и родную Украину!

Летом наши дети едут в летний лагерь, где проводят время на море, не забывая про тренировки!

Родители, у которых нет возможности платить за тренировки, все равно приводите своих детей, если у них есть желание – для нас этого достаточно!

Присоединяйтесь к нам и становитесь сильнее!

Мы находимся по адресу ул. Олега Ольжича (ранее – Ленинградская) 7А.

Телефон: +380 (93) 412 97 40