Клуб единоборств «Спарта» в Корабельном районе приглашает детей заняться вольной борьбой и тайским боксом

Клуб единоборств «СПАРТА» приглашает детей с 4 лет заняться вольной борьбой и тайским боксом!
По мнению успешных бойцов и по опыту таких стран как Соединённые Штаты Америки, Королевство Таиланд, Китай и Грузия, эти два вида спорта являются сегодня самыми эффектными как для личной самообороны, так и для успешной карьеры бойца!
Мы научим ваших детей быть не только физически сильными, но и дисциплинированными, а самое главное – упорными!
Дети нашего клуба регулярно выезжают на все мероприятия, турниры, показательные выступления, чтобы прославлять наш славный город Николаев и родную Украину!
Летом наши дети едут в летний лагерь, где проводят время на море, не забывая про тренировки!
Родители, у которых нет возможности платить за тренировки, все равно приводите своих детей, если у них есть желание – для нас этого достаточно!
Присоединяйтесь к нам и становитесь сильнее!
Мы находимся по адресу ул. Олега Ольжича (ранее – Ленинградская) 7А.
Телефон: +380 (93) 412 97 40