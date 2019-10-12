«Я два дня спал в машине с ножом», - главный тренер МФК «Николаев» в 90-х опасался, что угонят его первое авто

Главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко рассказал, что в 1990-х в Донецке два дня спал в машине, чтобы её не угнали.

Интервью с Шищенко опубликовал YouTube-канал «Stargorod Sport», сообщает «НикСпорт».

Сергей приехал в Донецк в 1994 году, когда перешел в «Шахтер» из «Металлиста». До перехода в «Шахтер» он получал в «Металлисте» 300 долларов. В Донецке ему дали подъемные, также команда получала премии – каждому игроку 300 или 500 долларов за победу. Спустя какое-то время клуб дал ему машину – «ВАЗ-21099».

- Она стоила в то время 8 тысяч долларов. Цвета мокрый асфальт. Я когда её получил… а в те годы на стоянки не брали, потому что боялись, что могли приехать и забрать её. Могли приехать какие-то ребята, зайти на стоянку и забрать машину. Я два дня спал в машине с ножом, пока ждал время, чтобы приехать в Харьков и поставить её на учет.

- Один раз сплю и слышу стук – это Олег Матвеев (его одноклубник). А он купил тогда красный «Кадиллак». Говорит: «Серый, посторожишь машину?». Я ему: «Хорошо, Олег, давай, иди спать». Времена были жесткие, - рассказал Шищенко.

Он отметил, что футболистов «Шахтера» преступники не трогали, когда клубом руководил президент Ахать Брагин (криминальный авторитет – НФ). Возможно, Шищенко опасался, что машину могли угнать до того, как она официально станет его и на нее больше не будут претендовать преступники.