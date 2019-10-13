Кенийский бегун Кипчоге стал первым человеком, который пробежал марафон менее чем за два часа

Легендарный кенийский бегун Элиуд Кипчоге в субботу, 12 октября, преодолел марафонскую дистанцию менее чем за два часа - за рекордные 1 час 59 минут и 40,2 секунды. Таким образом, он побил свой собственный рекорд на 20 секунд.

Об этом, ссылаясь на BBC, передает «Левый берег».

Официальный мировой рекорд, установленный ранее на марафонской дистанции, принадлежит Кипчоге и составляет 2:01.39. Он был установлен 16 сентября 2018 года на Берлинском марафоне.

Однако в качестве официальных рекордов засчитываются результаты забегов на открытых соревнованиях. Забег Кипчоге в Вене таковым не был и потому зарегистрирован не будет.

«Забег в Берлине [Берлинский марафон 2018 года] и забег в Вене - вещи абсолютно разного порядка. В Берлине - бежишь и бьешь мировой рекорд. В Вене - бежишь и создаешь историю. Это как первый человек на Луне. Я бегу, чтобы показать, что нет никаких преград для человека», - сказал перед забегом Элиуд Кипчоге.

С первой попытки кенийского бегуна преодолеть двухчасовой рубеж на дистанции 42,2 километра прошло больше двух лет. Тогда, 6 мая 2017 года, Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию в итальянском Монце за 2:00:25.

Хотя до поставленной цели Кипчоге не хватило 26 секунд, он установил неофициальный мировой рекорд, к которому никто из его соперников за прошедшее время даже не приблизился.

Забег в Вене состоялся в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge, который финансируется британским бизнесменом, владельцем нефтехимической компании Ineos Джимом Рэдклиффом.

Марафон в Вене, как и забег в Италии, не входит в программу IAAF и был организован исключительно для того, чтобы цель - 42,2 км за 1:59 - была достигнута.

Кипчоге бежал по специально подготовленной трассе - 4,4 раза по кругу 9,6 киломтров.

При выборе места для проведения марафона учитывалось расположение над уровнем моря (Вена расположена на 165 метрах над уровнем моря), минимальная разница в часовых поясах с тренировочным лагерем Кипчоге в Кении (с Веной - час разницы), также организаторы забега искали максимально плоскую трассу без резких поворотов и с хорошим покрытием.

Кроме того, погодные условия, по словам организаторов, должны были быть идеальными: ни жаркая погода, ни холод для такого забега не подходят. Идеальной погодой, со слов организаторов, является температура в районе 10 градусов по Цельсию и низкая влажность. Именно такая погода наблюдалась в субботу утром в Вене.

Как и два года назад, Кипчоге бежал в сопровождении 41 пейсмейкера, поочередно сменявщих друг друга. Все пейсмейкеры - сильнейшие бегуны мира, в их числе - швейцарец Жульен Вандерс, австралийцы Джек Рейнер и Бретт Робинсон, а также норвежские бегуны - братья Ингебригтсен.

Напитки и гели Кипчоге передавали сопровождавшие на велосипедах. Поэтому спортсмен не терял время, останавливаясь или замедляясь на пунктах питания, как это обычно происходит на марафонах.

Согласно правилам IAAF, сопровождение пейсмейкеров и такая помощь в организации питания во время забега недопустимы, именно поэтому забег в Вене не входит в программу IAAF, и новый рекорд Кипчоге также будет неофициальным, как и рекорд на трассе в Монце. Однако это нисколько не умаляет значения события, уверен Кипчоге.

Напомним, как у бывшего американского морпеха на марафоне отказали ноги, но он дополз до финиша ради памяти погибших товарищей.