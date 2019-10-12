Историческая победа: Сборная Андорры по футболу прервала серию из 56 поражений

Сборная Андорры одержала свою первую победу в квалификации чемпионатов Европы за всю историю.

Об этом пишет NikSport, ссылаясь на УНИАН.

В седьмом туре отбора на Евро-2020 андоррцы на своем поле минимально обыграли сборную Молдовы - 1:0. Единственный в матче гол забил Марк Валлес.

До этого сборная Андорры потерпела 56 поражений в 56 матчах в рамках квалификации на Евро. Победа над Молдовой стала для Андорры всего третьей в истории страны в официальных матчах и седьмой с учетом товарищеских поединков.

Ранее сообщалось, что французы для сборной Албании включили гимн Андорры, а затем диктор стадиона перепутал албанцев и армян.