«Служу народу Украины», - Боксер Усик после победы поговорил по телефону с Зеленским

Украинского боксера Александра Усика после досрочной победы над американцем Чаззем Уизерспуном по телефону поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

Видео опубликовали в Instagram бксера.

- Большое спасибо. Вы знаете, что мы боксировали в мини Украине. Очень много людей поддерживали. Служу народу Украины. Хорошего дня, мы поехали дальше. В следующие выходные Александр Гвоздик будет отстаивать честь страны. Мы поедем его поддерживать, - рассказывал по телефону боксер.

Напомним, что 12 октября (13 октября по киевскому времени) в Чикаго состоялся дебют Александра Усика в супертяжелом весе. Он вышел на ринг против американца Чазза Уизерспуна и выиграл бой после седьмого раунда.

Теперь Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO, которым сейчас владеет мексиканец Энди Руис.