«Нико-Баскет» начал чемпионат Украины с двух побед над «Кремнем»

«Нико-Баскет» стартовал в чемпионате Украины по баскетболу в Высшей лиге с двух побед над командой «Кремень» из Кременчуга.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на пресс-службу николаевской команды.

«Нико-Баскет» – «Кремень» – 100:80 (26:22, 19:12, 28:25, 27:21) НБ: Боднар 23+8 передач, Заплотинский 18+16 подборов, Лукьян 12, Ожегов 12, Шепиль 10, Штанько 10, Лихой 5, Гарбар 4, Кочура 4, Пашкевич 2.

«Нико-Баскет» – «Кремень» – 77:56 (22:11, 12:13, 26:14, 17:18) Н: Ожегов 19, Шепиль 18+10 подборов, Лукьян 14, Лихой 10, Боднар 8, Заплотинский 8, Кочура 7, Штанько 5, Турчак 4, Гарбар 2, Пашкевич 2.

Обе игры прошли под диктовку команды Валентина Берестнева. Кроме уверенных действий основного состава, зрители смогли увидеть ближайший резерв. Платон Пашкевич, Иван Турчак, Александр Гарбар и Дмитрий Лихой впервые надели форму команды Высшей лиги. И со слов Валентина Берестнева, ребята имеют все шансы вырасти в игроков Суперлиги.