Сборная Украины обыграла действующих чемпионов Европы и досрочно вышла на Евро-2020

В воскресение, 14 октября, на НСК «Олимпийский» сборная Украины в рамках отбора на чемпионат Европы - 2020 обыграла сборную Португалии со счетом 2:1.

Об этом сообщает «NikSport».

Чтобы досрочно выйти в финальную часть Евро-2020, подопечным Андрея Шевченко нужно было не проиграть. Матч начался с высокой интенсивностью, обе команды за первые пять минут обменялись острыми моментами. В итоге уже на 7-й минуте после розыгрыша углового Роман Яремчук отправил мяч в ворота Руя Патрисиу. 1:0 - украинцы впереди.

А на 27-й после паса Миколенко от боковой линии Ярмоленко одним касанием перевел мяч в ворота португальцев, увеличив отрыв своей сборной до двух мячей.

До конца матча обе команды продолжили создавать опасные моменты у ворот друг друга, но на перерыв ушли со счетом 2:0 в пользу сборной Украины.

Во втором тайме, на 72-й минуте арбитр назначил пенальти после игры рукой Степаненко, который в итоге получил второй «горчичник» и был удален из поля. Украинцы остались в меньшинстве, а пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду реализовал 11-метровый, сократив разрыв до одного мяча. К слову, это 700-й гол в карьере португальца.

До конца матча украинцы сражались в меньшинстве, но смогли сохранить преимущество по голам. В итоге, сборная Украины досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.

На послематчевой пресс-конференции наставник украинской сборной Андрей Шевченко напомнил, что он сдержал обещание и его подопечные выйдут на Евро-2020.

– Очень много эмоций. Я счастлив! Хочу поблагодарить Киев и всю Украину за сегодняшнюю поддержку. Стадион дал импульс на последние минуты, когда мы остались в меньшинстве. Я увидел настоящих львов, горжусь своими футболистами! За три года они влюбились в нашу идею. Я счастлив и благодарен им за такой футбол и такую самоотдачу. Хочу поблагодарить португальцев за высококлассный футбол. Думаю, зрителям было приятно смотреть этот матч. Мы играли на равных с такой командой – это вдвойне приятно. И главное – я свое обещание сдержал! Обыграли чемпионов Европы и теперь сами замахнемся на чемпионство? Думаю, что эта планка очень высокая, к этому надо идти постепенно, – отметил Шевченко.

После матча Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поздравил национальную сборную с победой.