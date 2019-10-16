Болгарское правительство пообещало заморозить финансовую поддержку футбольного союза из-за расистского скандала

Глава Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов во вторник, 15 октября, объявил о своей отставке. Он принял такое решение из-за громкого расистского скандала, который разгорелся в стране и в футбольном мире после матча национальных сборных по футболу Болгарии и Англии.

Об этом сообщает НикСпорт со ссылкой на dw.com.

Игра отборочного турнира к Евро-2020, которая состоялась накануне, 14 октября, в столице Болгарии Софии, была омрачена расистскими выходками со стороны группы болгарских болельщиков. Так, они выкрикивали оскорбления в адрес темнокожих игроков сборной Англии, в частности, имитируя крики обезьян. Поэтому матч пришлось дважды прерывать, чтобы успокоить страсти на стадионе.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал Михайлова подать в отставку из-за скандала и пообещал заморозить все отношения правительства с БФС, включая финансовую поддержку, пока Борисов остается во главе союза. Из-за инцидента на сборную Болгарии могут наложить штраф и другие дисциплинарные взыскания.

Англичане обыграли болгар со счетом 0-6. Этот матч не имел турнирного значения для хозяев, которые после семи матчей занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице и не имеют никаких шансов на выход из группы в финальную часть Евро-2020. Зато сборная Англии занимает первое место и практически гарантировала себе выход на Евро-2020.

Напомним, журналист государственной газеты «Голос Украины» Василий Чепурной отличился расистским постом на своей странице в Facebook. Он недоволен тем, что спортсмен Жан Беленюк идет в депутаты.

Позже редакция газеты «Голос Украины» извинилась за расистские и антисемитские высказывания своего корреспондента.