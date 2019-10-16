Воспитанники николаевского клуба карате «Fortis» выступили на турнире в Польше

С 11 по 13 октября 2019 спортсмены Николаевского клуба «Fortis» принимали участие в соревнованиях по карате «POLISH OPEN 2019» проходившем в городе Бельско-Бяла.
Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на пост Елены Дяченко на Facebook.
Борьба была нелегкой, потому что на восьми татами в течение трех дней соревновались 1755 спортсменов из 210 клубов, объединивших 32 страны мира.
Спортсмены клуба соревновались как в индивидуальных возрастных категориях так были и командные бои.
Победы в индивидуальных категориях получили следующие спортсмены:
ЗОЛОТО:
- Борисенко Илья; U 12 KUMITE MALE -45 KG;
- Кривошей Денис; U 12 KUMITE MALE 45+ KG;
- Константинов Арсений; U 14 KUMITE MALE -45 KG;
СЕРЕБРО:
- Бабаева София U 10 KUMITE FIMALE -30 KG;
- Махиня Игорь; U 14 KUMITE MALE -45 KG;
- Велько Владислав; U 14 KUMITE MALE -50 KG;
БРОНЗА:
- Борисенко Илья; U12 KUMITE MALE -45 KG;
- Флоренко Иван; U14 KUMITE MALE -35 KG.
Награды полученные в командных соревнованиях:
Единственная команда девушек:
- U12 KUMITE TEAM FEMALE: Богославская Мария, Данилюк Надежда, Дяченко Мария, Комарова Мария, завоевали серебро.
Из трех команд юношей результаты следующие:
1 команда KUMITE TEAM MALE U12 (юноши 10-11 лет) завоевала серебро;
2 команда KUMITE TEAM MALE U14 (юноши 12-15 лет) завоевала серебро;
3 команда KUMITE TEAM MALE U14 (юноши 12-15 лет) завоевала бронзу;
К соревнованиям участников подготовил тренерский состав: Иван Дрозд, Павел Новочинский, Дмитрий Муляр, Валентин Склонный, Виктор Шевченко.
Ранее сообщалось, что юный николаевский каратист в составе сборной Украины привез четыре медали с чемпионата мира.