Воспитанники николаевского клуба карате «Fortis» выступили на турнире в Польше

С 11 по 13 октября 2019 спортсмены Николаевского клуба «Fortis» принимали участие в соревнованиях по карате «POLISH OPEN 2019» проходившем в городе Бельско-Бяла.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на пост Елены Дяченко на Facebook.

Борьба была нелегкой, потому что на восьми татами в течение трех дней соревновались 1755 спортсменов из 210 клубов, объединивших 32 страны мира.

Спортсмены клуба соревновались как в индивидуальных возрастных категориях так были и командные бои.

Победы в индивидуальных категориях получили следующие спортсмены:

ЗОЛОТО:

- Борисенко Илья; U 12 KUMITE MALE -45 KG;

- Кривошей Денис; U 12 KUMITE MALE 45+ KG;

- Константинов Арсений; U 14 KUMITE MALE -45 KG;

СЕРЕБРО:

- Бабаева София U 10 KUMITE FIMALE -30 KG;

- Махиня Игорь; U 14 KUMITE MALE -45 KG;

- Велько Владислав; U 14 KUMITE MALE -50 KG;

БРОНЗА:

- Борисенко Илья; U12 KUMITE MALE -45 KG;

- Флоренко Иван; U14 KUMITE MALE -35 KG.

Награды полученные в командных соревнованиях:

Единственная команда девушек:

- U12 KUMITE TEAM FEMALE: Богославская Мария, Данилюк Надежда, Дяченко Мария, Комарова Мария, завоевали серебро.

Из трех команд юношей результаты следующие:

1 команда KUMITE TEAM MALE U12 (юноши 10-11 лет) завоевала серебро;

2 команда KUMITE TEAM MALE U14 (юноши 12-15 лет) завоевала серебро;

3 команда KUMITE TEAM MALE U14 (юноши 12-15 лет) завоевала бронзу;

К соревнованиям участников подготовил тренерский состав: Иван Дрозд, Павел Новочинский, Дмитрий Муляр, Валентин Склонный, Виктор Шевченко.

Ранее сообщалось, что юный николаевский каратист в составе сборной Украины привез четыре медали с чемпионата мира.