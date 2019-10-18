Юные кикбоксеры из Николаева завоевали призовые места на Чемпионате Мира

Николаевские кикбоксеры на Чемпионате Мира по каратэ и кикбоксингу получили три золотых медали, семь серебряных и две бронзовых.

Об этом сообщают в пресс-службе МСП «НИКА-ТЕРА».

Чемпионат проходил 10-13 октября в польском городе Свидница.

Основатель и тренер клуба «Конгломерат» Вадим Бройченко отметил, что дети показали высокий результат.

«Наши дети сражались достойно, их соперниками были чемпионы мира. Они занимаются два года и уже показали такой высокий результат. Самые сильные бои были с украинцами, даже не с шотландцами, испанцами и другими – моё уважение и почтение украинским тренерам. Огромное спасибо коллективу и в том числе руководству «МСП НИКА –ТЕРА» Алиму Агакишиеву и Анатолию Дворнику за то, что наш клуб развивается и добивается побед - одержанные нами победы и в Вашу честь», - сказал Вадим Бройченко.

Стоит отметить, что Сборная Украины заняла первое место в общем командном зачете. Всего украинцы завоевали 252 медали: 104 золотых, 101 серебряных и 47 бронзовых. Николаевские спортсмены привезли 12 медалей: Ярослав Кучеренко – две бронзы, Иван Левченко и Константин Тризна – по два серебра, Владимир Букшицкий – три серебра, Данил Линчевский – три золота.

Как рассказал тренер юных кикбоксёров-чемпионов Вадим Бройченко, клубу «Конгломерат» всего два года и на данный момент в клубе занимается более 100 человек.

«Истинное предназначение мужчины – научиться защищать то, что ему дорого: сначала клуб, потом девушку, а потом свою семью. Так я воспитываю моих детей. Название нашего клуба говорит само за себя - мы за объединение разных видов борьбы и за дружбу всех спорт клубов, поэтому благодаря подарку от «МСП НИКА-ТЕРА» - боксёрскому рингу, мы проводим бесплатные товарищеские встречи, которые приносят бесценный опыт и развитие детям. Наш клуб открыт для наших коллег», - добавил Бройченко.

По приезду в Николаев спортсменов на железнодорожном вокзале встретили их родители, родные, друзья, в том числе и представители «Морского специализированного порта НИКА-ТЕРА».