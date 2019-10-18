В Николаеве прошли соревнования по гребле в честь заслуженного тренера Александра Матвеева

В пятницу, 18 октября, в Николаеве прошли соревнования по гребле, которые были посвящены заслуженному тренеру Александру Матвееву.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В соревнованиях принимали участие ребята от 2003 года и старше, а также младше 2004-го. Спортсмены соревновались на длинной дистанции – более трех тысяч метров. Чемпионат ознаменовал закрытие сезона-2019.

Первый вице-президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Вячеслав Николаев рассказал, каким ему запомнился этот сезон.

— Сезон был очень продуктивный в этом году. Очень сильные юноши, гребля находится на подъеме. Буквально каждую неделю проходили соревнования, начиная с января. Буквально с августа каждую субботу проходили соревнования, - сказал Вячеслав Николаев.

Соревнования должны были пройти сутра, но из-за сильного тумана первый заплыв пришлось отложить на час. Через некоторое время ребята все равно сели на байдарки и каноэ. Для их безопасности через каждые 200 метров вдоль берега на воде спортсменов встречали катера.

Однако позже туман рассеялся и юные спортсмены продолжили соревноваться при солнце.

Свои силы на заплывах показали как опытные спортсмены, среди которых чемпионы Украины и мира, так и юное поколение. В ходе вручения медалей, грамот и подарков Вячеслав Николаев поблагодарил тренеров Федерации.

— Вы знаете, я горжусь, что я работаю с такими тренерами. Потому что, как мы начали в январе в Октябрьском эти соревнования, и потом у нас прошли другие соревнования, были хорошие результаты, - сказал Вячеслав Николаев.

В то же время глава городской общественной организации Владислав Чайка, который спонсировал эти соревнования, отметил, что гордится общением с юными спортсменами.

— Сегодня такой день, может быть даже грустный, потому что уходим с воды, закрытие сезона. Но правильно говорит ваш президент Федерации, все только начинается – это спортзалы, это физическая подготовка. (…) За этот сезон, который прошел, многие добились успехов, как в Украине, так и заграницей. Я горжусь тем, что могу общаться с вами, ребята, вы действительно представители нашего города. Вы несете славу, честь на территории нашей области, в других областях и заграницей, - сказал Владислав Чайка.

После чего прошло награждение – спортсменам вручили медали, грамоты и памятные футболки. В комментарии «Преступности.НЕТ», помимо Владислава Чайки, Вячеслав Николаев также поблагодари Торгово-промышленную палату за оказанную помощь.

Напомним, с 11 по 13 октября 2019 спортсмены Николаевского клуба «Fortis» принимали участие в соревнованиях по карате «POLISH OPEN 2019» проходившем в городе Бельско-Бяла.