Олигарх Коломойский приехал на матч МБК «Николаев» с командой «Днепр», в которой играет его сын

Украинский бизнесмен, олигарх Игорь Коломойский в субботу, 19 октября, приехал в Николаев, чтобы посмотреть в спортивном комплексе «Надежда» матч между баскетбольными клубами «Николаев» и «Днепр».

Об этом сообщает «NikSport».

Издание также отмечает, что вместе с Коломойским на игре традиционно уже присутствует президент БК «Днепр» Валерий Кондратьев.

Кондратьев и Коломойский Коломойский-младший пока сидит на скамейке запасных

Как известно, за БК «Днепр» с недавних пор играет сын бизнесмена Грегори Коломойский, выступавший ранее в Студенческой лиге в США, а также в Израиле. Он дебютировал в команде 21 сентября этого года во втором матче Суперкубка Украины против «Химика». Грегори провел на площадке в общей сложности 3 минуты и 43 секунды, но результативных действий в свой актив не записал. Команда в итоге уступила три очка, но по итогам двух игр (в первой игре «Днепр» одолел «Химик» со счетом 78:63) «Днепр» завоевал Суперкубок Украины-2019.

Игорь Коломойский присутствовал на этой игре, а после лично поздравил сына и команду с завоеванием трофея.

Грегори Коломойский

Стоит отметить, что олигарх присутствовал и на последующих матчах Днепра. В частности, он посетил игру с «Прометеем».